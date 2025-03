Quem é o jogador com mais hat-tricks na Premier League?

Na história da Premier League, o feito de marcar três gols em uma única partida, conhecido como hat-trick, é uma conquista reservada a jogadores de talento excepcional. Entre eles, destaca-se Sergio Agüero, que detém o recorde de 12 hat-tricks na competição.

Agüero pelo Manchester City

Quais são os principais jogadores com hat-tricks na Premier League?

Sergio Agüero : O atacante argentino, atuando pelo Manchester City entre 2011 e 2021, estabeleceu-se como o maior artilheiro estrangeiro da Premier League . Seus 12 hat-tricks contribuíram significativamente para os títulos conquistados pelo clube durante sua passagem.

: O atacante argentino, atuando pelo entre 2011 e 2021, estabeleceu-se como o maior artilheiro estrangeiro da . Seus 12 hat-tricks contribuíram significativamente para os títulos conquistados pelo clube durante sua passagem. Alan Shearer : Considerado um dos maiores atacantes ingleses, Shearer acumulou 11 hat-tricks ao longo de sua carreira, defendendo as cores do Blackburn Rovers e do Newcastle United . Sua presença constante na lista de artilheiros da liga reforça sua importância no futebol inglês.

: Considerado um dos maiores atacantes ingleses, acumulou 11 hat-tricks ao longo de sua carreira, defendendo as cores do e do . Sua presença constante na lista de artilheiros da liga reforça sua importância no futebol inglês. Robbie Fowler : Conhecido como “Deus” pelos torcedores do Liverpool , Fowler registrou 9 hat-tricks na Premier League , destacando-se por sua finalização precisa e instinto goleador.

: Conhecido como “Deus” pelos torcedores do , registrou 9 hat-tricks na , destacando-se por sua finalização precisa e instinto goleador. Thierry Henry : O ícone francês do Arsenal marcou 8 hat-tricks durante sua passagem pela liga, sendo peça fundamental na era “Invencível” dos Gunners.

: O ícone francês do marcou 8 hat-tricks durante sua passagem pela liga, sendo peça fundamental na era “Invencível” dos Gunners. Harry Kane : Atuando pelo Tottenham Hotspur , Kane também acumula 8 hat-tricks, consolidando-se como um dos principais atacantes de sua geração.

: Atuando pelo , também acumula 8 hat-tricks, consolidando-se como um dos principais atacantes de sua geração. Michael Owen: Com 8 hat-tricks, Owen brilhou especialmente pelo Liverpool, sendo reconhecido por sua velocidade e capacidade de finalização.

Erling Haaland: uma ascensão meteórica

Entre os talentos contemporâneos, Erling Haaland tem se destacado de forma impressionante. Desde sua chegada ao Manchester City em 2022, o atacante norueguês já acumula 8 hat-tricks na Premier League, igualando lendas como Henry, Kane e Owen. O mais impressionante é que Haaland atingiu essa marca em apenas 69 jogos, enquanto outros jogadores levaram mais tempo para alcançar números semelhantes.

Sua eficiência diante do gol e capacidade de se posicionar corretamente o tornaram uma peça-chave no esquema de Pep Guardiola. Com apenas 24 anos, Haaland tem potencial para quebrar o recorde de Agüero nos próximos anos, caso mantenha seu ritmo atual de gols.

Quais são os hat-tricks notáveis e curiosidades?

Luis Suárez : O uruguaio é o único jogador a marcar três hat-tricks contra o mesmo clube na Premier League , tendo feito isso contra o Norwich City durante sua passagem pelo Liverpool .

: O uruguaio é o único jogador a marcar três hat-tricks contra o mesmo clube na , tendo feito isso contra o durante sua passagem pelo . Cole Palmer : Em uma exibição memorável, Palmer tornou-se o primeiro jogador a marcar quatro gols em um único tempo de uma partida da Premier League , durante a vitória do Chelsea sobre o Brighton .

: Em uma exibição memorável, tornou-se o primeiro jogador a marcar quatro gols em um único tempo de uma partida da , durante a vitória do sobre o . Hat-tricks perfeitos: Desde a criação da Premier League, 36 jogadores conseguiram o “hat-trick perfeito”, marcando gols com o pé esquerdo, direito e de cabeça na mesma partida. Robbie Fowler lidera essa categoria com três feitos desse tipo.

Esses dados ressaltam a dificuldade e o prestígio de se marcar um hat-trick na Premier League, uma liga reconhecida por seu alto nível de competitividade e talento.

